Вильнюс, 7 июня, 2022, 17:45 — ИА Регнум. До шести тысяч военных войдёт в сводную бригаду НАТО, которую, как ожидает и надеется Вильнюс, разместят на территории Литвы, сообщил 7 июня журналистам командующий армией республики Вальдемарас Рупшис.

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«Численность развёрнутой бригады составит от пяти до шести тысяч военнослужащих».

Он пояснил, что решение руководства НАТО о размещении контингента в республике будет окончательно принято после соответствующего решения саммита альянса в Мадриде.