Вашингтон, , 17:43 — REGNUM Всемирный банк ухудшил свой прогноз по росту мирового ВВП в 2022 году с прежних 4,1% до 2,9%. Об этом говорится в опубликованном 7 июня докладе организации.

Всемирный Банк G0T0

В частности, прогноз по росту ВВП США на 2022 год понижен с 3,7% до 2,5%, на 2023 год — с 2,6% до 2,4%. В 2024 году ожидается замедление роста до 2%.

Ухудшение прогноза по США финансовый институт связывает, в частности, с ростом цен на энергоносители и перебоями в поставках из-за ситуации на Украине.

Прогноз роста ВВП стран еврозоны в 2022 году понижен с прежних 4,2% до 2,5%, в 2023 году — с 2,1% до 1,9%. Прогноз на 2024 год сохранён на уровне 1,9%.

Всемирный банк отмечает снижение экономической активности в еврозоне в первом полугодии текущего года, связывая это с кризисом вокруг Украины и продолжающейся пандемией COVID-19. Отмечается также, что ключевые страны еврозоны серьёзно зависят от импорта энергоресурсов из России, на которую приходится, в частности, около 35% всего импорта газа в регион.

Прогноз финансового института по росту ВВП Китая на 2022 год снижен с 5,1% до 4,3%, на 2023 год — с 5,3% до 5,2%. В 2024 году прогнозируется рост на 5,1%.

Замедление экономической активности в Китае связывается главным образом с новыми вспышками заболеваемости COVID-19 и сопутствующими им ограничительными мерами на фоне слабого роста потребительских расходов.

Напомним, ранее Всемирный банк пересмотрел в сторону снижения свой прогноз по ВВП России на 2022–2023 годы. Возобновления роста российской экономики ВБ ожидает только в 2024 году.

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