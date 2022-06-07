Псков, 7 июня, 2022, 17:53 — ИА Регнум. Похороны еще троих военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине, состоялись в Псковской области.

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Как сообщил губернатор региона Михаил Ведерников, в последний путь с воинскими почестями проводили гвардии старшего лейтенанта Евгения Бабенко, прапорщика Виктора Садонкина и старшего сержанта Антона Чайку.

«Приношу искренние соболезнования родным и близким. Родственникам наших героев будет оказана вся необходимая помощь и поддержка», — пообещал губернатор Псковской области.

С учетом новой скорбной вести, всего за время спецоперации по защите Донбасса глава Псковской области сообщил о гибели 47 военнослужащих, связанных с регионом местом рождения или жительства.