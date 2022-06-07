Москва, , 17:42 — REGNUM Артиллерия 6-го казачьего полка имени Матвея Платова уничтожила более 80 украинских боевиков. Об этом в эфире программы «60 минут» сообщил военный корреспондент агентства «ANNA News» Евгений Лисицын.

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«В Камышевахе, действительно, были ожесточённое бои. Там дислоцировались ВСУ, территориальная оборона и специальный полк под номером 8 CCO Украины. Это ребята, которые обучались в странах НАТО, обеспечены НАТОвским оружием, полностью укомплектованы американскими радиостанциями «Харис», чешскими, польскими гранатометами. Вооружение досталось Народной милиции ЛНР, 6-му казачьему полку [имени Матвея Платова]. Ребята начинают им пользоваться, грамотно применять», — отметил он.

«Когда наша армия со специальным полком «Ахмат» продвигались вперед, территориальная оборона и 8-й специальный полк ССО Украины стали отступать. При отступлении артиллерия 6-го казачьего полка уничтожила более 80 человек так называемой армии Украины. Сейчас Камышеваха и Полесье полностью под контролем Луганской Народной Республики», — подчеркнул военкор.

ИА REGNUM напоминает, что в зоне проведения специальной военной операции на Украине находятся более 5 тыс. казаков. Добровольческие отряды прибыли из Ростовской области, Краснодарского края, Оренбургский области, Северо-Западных регионов России. Не остались в стороне и казаки Центрального казачьего войска, Сибири и Дальнего Востока.