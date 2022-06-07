Бишкек, 7 июня, 2022, 17:40 — ИА Регнум. За первые пять месяцев 2022 года налоговая служба Киргизии собрала и перечислила в бюджет 60 млрд 866 млн сомов (около 46 млрд 831 млн рублей) налогов и платежей. Об этом сообщили в налоговом ведомстве.

Налоги

Читайте также: В 2022 году дефицит республиканского бюджета Киргизии превысит $107,5 млн

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года налоговые отчисления выросли почти на 22 млрд 437 млн сомов (17 млрд 263 млн рублей) или на 58,4%.

Отмечается, что киргизским налоговикам удалось перевыполнить установленный правительством план более чем на 1 млрд 245 млн сомов (958 млн рублей) или на 2,1%.

Читайте также: Киргизским налоговикам и таможенникам поручили собрать около $3 млрд