Бергамо, Италия, , 17:39 — REGNUM Спортивный директор «Болоньи» Джованни Сартори заявил, что клуб не ведет переговоров с «Аталантой» из Бергамо на предмет трансфера 26-летнего атакующего полузащитника сборной России Алексея Миранчука.

Алексей Миранчук Дмитрий Голубович

«Нет, переговоры между «Аталантой» и «Болоньей» по трансферу Миранчука не ведутся», — цитирует Сартори издание «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что руководство клуба из Бергамо планирует отдать Миранчука в аренду в грядущее летнее трансферное окно.

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Алексей Миранчук принял участие в девятнадцати турах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.