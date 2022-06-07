Грозный, 7 июня 2022, 17:35 — REGNUM О наступлении ВС РФ и бойцов ЛНР на позиции ВСУ на территории Луганской Народной Республики сообщил 7 июня в своём телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
Он подчеркнул, что бойцы действуют всё эффективнее, применяя новые тактические приёмы. Они продолжают уничтожать технику и оборонительные позиции украинских боевиков.
Кроме того, бойцы успешно пополняют свои боезапасы за счёт трофейного вооружения, отметил Кадыров, добавив:
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