Грозный, 7 июня, 2022, 17:35 — ИА Регнум. О наступлении ВС РФ и бойцов ЛНР на позиции ВСУ на территории Луганской Народной Республики сообщил 7 июня в своём телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров «Чеченские подразделения совместно с другими воинскими формированиями России и ЛНР ведут массированное наступление на позиции украинских националистов».

Он подчеркнул, что бойцы действуют всё эффективнее, применяя новые тактические приёмы. Они продолжают уничтожать технику и оборонительные позиции украинских боевиков.

Кроме того, бойцы успешно пополняют свои боезапасы за счёт трофейного вооружения, отметил Кадыров, добавив:

«Как показывает практика, каким бы современным оружием ни экипировались националисты и бандеровцы, в случае наступления наших бойцов они тут же бросают всё, что мешает им убежать от неотвратимого наказания».