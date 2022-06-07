Мадрид, 7 июня, 2022, 17:33 — ИА Регнум. Как сообщает испанское издание Marca, мадридский «Реал» готов предложить 50 миллионов евро за трансфер 25-летнего нападающего «Манчестер Сити» и сборной Бразилии Габриэля Жезуса.

Football.ua Габриэл Жезус

В прошедшем сезоне Габриэль Жезус принял участие в 28-ми турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился восемью забитыми мячами и восемью результативными передачами. Также нападающий получил одну желтую карточку.

Ранее сообщалось, что «Реал» согласовал с «Монако» трансфер опорного полузащитника сборной Франции Орельена Тчуамени.

За «Манчестер Сити» Жезус выступает с 1 января 2017 года после перехода из бразильского «Палмейраса» за 32 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 50 миллионов евро.