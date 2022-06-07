Бишкек, , 17:29 — REGNUM За последние пять лет киргизские трудовые мигранты, большинство которых работают в России, ежегодно пересылали в Киргизию свыше $2 млрд (более 122 млрд рублей) через различные системы денежных переводов. Об этом на форуме «Миграция и развитие: перспективы и новые возможности» заявил премьер-министр Акылбек Жапаров.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам высокопоставленного чиновника, эта сумма составляет почти треть от объема валового внутреннего продукта республики.

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Он также отметил, что киргизские мигранты тратят порядка 30% заработанных средств на бытовые расходы, 30% — отправляют домой и около 30% — хранят на депозитных счетах банков стран пребывания.

«Мы могли бы привлечь эти деньги. Сейчас перед каждым из государственных банков — «РСК-банком», «Айыл банком», банком «Керемет» и Банком развития, который будет создан в июне 2022 года — стоит задача открыть филиалы в России и других странах», — подчеркнул глава правительства Киргизии.

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