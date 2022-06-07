Нижний Новгород, , 17:27 — REGNUM Несмотря на рост доходов жителей Нижегородской области в пересчете на душу населения, люди не ощущают роста благосостояния. Причина в инфляции. Об этом сообщили в Нижегородстате 7 июня.

Доходы Иван Шилов © ИА REGNUM

По статистике, в первом квартале 2022 году «у нижегородцев выросли доходы из расчета на душу населения. Теперь они составляют 35 727 рублей в месяц, а это на 12,9% выше, чем годом ранее».

«Однако, из-за корректировок инфляции реальные доходы горожан возросли всего на 0,3% Из этого следует, что инфляция «съедает» повышение доходов жителей региона. Инфляция в Нижегородской области составляет 17,89%», — цитирует данные Нижегородстата портал NewsNN.