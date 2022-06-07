Белгород, 7 июня, 2022, 17:51 — ИА Регнум. Итоги голосования за благоустройство общественных мест в 2023 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» подвели в Белгородской области, сообщает 7 июня корреспондент ИА REGNUM.

https://belregion.ru Белгород

В конкурсе участвовали скверы, набережные, рекреационные зоны из 14 муниципалитетов. В голосовании, которое проходило с 15 апреля по 30 мая, приняли участие 172 тысячи человек.

В Белгороде в 2023 году преобразят скверы «Театральный» и «Студенческий», а также музейную площадь.