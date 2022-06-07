Вашингтон, 7 июня, 2022, 17:26 — ИА Регнум. Всемирный банк пересмотрел свой прогноз по ВВП России на 2022 год и теперь ожидает падения показателя на 8,9% вместо прогнозировавшегося ранее роста на 2,4%. Об этом говорится в опубликованном 7 июня докладе организации.

Minsvyaz.ru Всемирный банк

Прогноз по российской экономике на 2023 год также пересмотрен в отрицательную сторону: согласно последней оценке, показатель снизится на 2% вместо ожидавшегося роста на 1,8%. В 2024 году финансовый институт прогнозирует рост ВВП России на 2,2%.

Аналитики ВБ считают, что на экономике России частично отразится нефтяное эмбарго Евросоюза и ожидаемое сокращение добычи нефти. В числе других негативных факторов называется ограничение поставок в Россию высокотехнологичной продукции — программного обеспечения, полупроводников, авиационного оборудования.

В то же время Всемирный банк допускает, что России удастся перенаправить часть своей торговли и инвестиций в страны, которые не присоединились к масштабным санкциям, в частности Китай и Индию.

Напомним, Минэкономразвития России прогнозирует снижение ВВП страны в 2022 году на 7,8%, в 2023 году — на 0,7%.