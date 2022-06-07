Москва, , 17:25 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на повышение престижа профессии учителя, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июня.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Из закона «Об образовании в РФ» исключается термин «образовательная услуга».

«Законопроект делает один небольшой шаг на пути изгнания этих услуг», — отметил депутат Госдумы Олег Смолин (КПРФ).

Термин «государственная и муниципальная услуга в сфере образования» имеет неоднозначное толкование и ассоциируется с коммерческими услугами. Исключение термина поможет выстроить гармоничные отношения между всеми участниками образовательного процесса, указали в Госдуме.

При этом в законе останется понятие платной образовательной услуги.

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