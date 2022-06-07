Санкт-Петербург, , 17:36 — REGNUM Специализирующийся на рынке региональных перевозок в России авиаперевозчик «РусЛайн» увеличит частоту рейсов в Котлас (Архангельская область) из аэропорта Санкт-Петербурга «Пулково», сообщили 7 июня в пресс-службе ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС).

Bombardier CRJ-100/200 «РусЛайн» (Rusline) pulkovoairport.ru

Количество рейсов будет увеличено с 13 июня. В дополнение к двум действующим рейсам по вторникам и пятницам запускаются еще два: по понедельникам и четвергам.

«Петербуржцы получат возможность прибывать в Архангельскую область четыре раза в неделю. Рейсы будут выполняться на современных 50-ти кресельных канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200», — рассказали в пресс-службе.

Время в пути составит 1 час 35 минут. Стоимость билетов в одну сторону, по информации авиакомпании — от 5 640 рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из «Пулково» каждую среду и воскресенье «Аэрофлот» начал выполнять прямой рейс во Владивосток.

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