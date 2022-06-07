Удине, Италия, 7 июня, 2022, 17:25 — ИА Регнум. 26-летний бразильский экс-защитник московского ЦСКА Родриго Бекао, выступающий на данный момент за «Удинезе», может продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге.

(сс) Эдгар Брещанов Родриго Бекао

Как сообщает издание Tutto Udinese, в подписании Бекао заинтересованы лондонский «Тоттенхэм» и «Эвертон» из Ливерпуля. Трансферная стоимость Бекао, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 6 миллионов евро.

За «Удинезе» Бекао выступает с 6 июля 2019 года после перехода из бразильского клуба «Баия» за 1,6 миллиона евро. Сезон 2018/19 бразилец провел в московском ЦСКА на правах аренды.

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Родриго Бекао принял участие в 35-ти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами, одной результативной передачей и получил десять желтых карточек.