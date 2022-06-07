Москва, , 17:24 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой военного ведомства Турции Хулуси Акаром, сообщает 7 июня пресс-служба Минобороны РФ.

Сергей Шойгу Kremlin.ru

Уточняется, что разговор состоялся по инициативе турецкой стороны, а его темами стали ситуация на Украине и в Сирии.

«По инициативе турецкой стороны 7 июня 2022 года состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. Основное внимание было уделено обмену мнениями и оценкам ситуации на Украине и в Сирии», — указано в сообщении.

Отмечено, что детально были обсуждены «вопросы безопасности судоходства в Черном море во взаимосвязи с решением проблемы вывоза зерна с территории Украины».

Российско-турецкие консультации по указанным вопросам будут продолжены в дальнейшем, заявляют в Минобороны РФ.

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