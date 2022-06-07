София, , 17:23 — REGNUM В районе контрольно-пропускного пункта Врашка Чука на болгарско-сербской границе изъята партия оружия и боеприпасов. Об этом 7 июня сообщает софийский информационный портал News. bg.

Поставки оружия ResoluteSupportMedia

По предварительным данным, в ходе проверки на одном из КПП болгарские пограничники обнаружили в легковом автомобиле тайник с тремя газовыми револьверами.

Указанное оружие было переделано для стрельбы боевыми патронами. Несколько коробок подобных патронов также были обнаружены в дверной обшивке транспортного средства.

Водитель машины и двое его пассажиров, являющиеся гражданами Сербии, задержаны. Ведется следствие.