Великий Новгород, 7 июня, 2022, 17:37 — ИА Регнум. После гибели школьника в пожаре в поселке Волгино в Новгородской области проверят проводку в деревянных многоквартирных домах, где проживают дети и люди с ограниченными физическими возможностями, такое поручение 7 июня дал губернатор области Андрей Никитин.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Розетка

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 1 июня в результате неисправности электроприбора в двухэтажном деревянном многоквартирном жилом доме произошел пожар. В результате от отравления угарным газом погиб 11-летний школьник, проживавший в соседней квартире от места, где произошло замыкание. Еще трое взрослых соседей пострадали и были госпитализированы. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Произошедшем заинтересовались региональные власти.

«Поручил главам всех районов до конца этой недели составить карту таких деревянных домов. И обязательно зафиксировать, сколько в них проживает детей и людей с ограниченными возможностями здоровья. По этим картам энергетики проведут проверки состояния электропроводки», — сказал Никитин.