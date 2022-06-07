Белгород, , 17:34 — REGNUM Новый случай детского травмирования в городке «Старая Крепость» в парке Победы в Белгороде проверят следователи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 июня в пресс-службе СУ СК по региону.

Детский городок Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM

В социальных сетях появилась информация, что мальчик упал с горки — на лестнице отсутствовала одна из ступенек. Следователи начали процессуальную проверку, в рамках которой буде запрошена истребована документация по строительству и эксплуатации посетителей детского городка.

Как сообщало ИА REGNUM, именно в этом городке на семилетнего мальчика обрушилась часть бетонной стены.

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