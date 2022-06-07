Москва, , 17:14 — REGNUM Порядка 100 тыс. объектов было благоустроено в рамках проекта партии «Единая Россия» «Городская среда». Об этом сообщил руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин на пресс-конференции в Москве по итогам Всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства.

Александр Сидякин ER.ru

Партийный проект был инициирован в 2016 году и стал основой программы «Формирование комфортной городской среды», в рамках которой отремонтировано почти 70 тыс. дворов и 30 тыс. общественных пространств, отметил Сидякин.

«Этот проект — часть народной программы «Единой России», и мы активно вовлекаем в него людей, сторонников, которые могут в буквальном смысле потрогать результат нашей работы. «Единая Россия» всегда будет в этом проекте участвовать, улучшая его и улучшая качество жизни людей в регионах», — сказал Сидякин.

По его словам, количество голосующих за эту программу всего за один год увеличилось больше, чем на миллион — с 9,7 млн до 10,7 млн человек.

Половина голосов, отданных в ходе Всероссийского онлайн-голосования по выбору объектов для благоустройства, пришлась на 10 регионов страны, сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Олег Качанов.

Программа «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) реализуется правительством с 2017 года. В ее основе — партийный проект «Единой России» «Городская среда». В 2022 году Всероссийское онлайн-голосование по выбору приоритетных объектов для благоустройства прошло с 15 апреля по 30 мая в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

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