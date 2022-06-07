Анкара, , 17:16 — REGNUM Визит венесуэльского президента Николаса Мадуро в Турцию состоится 7–8 июня, сообщает канцелярия президента Турции.

Николас Мадуро и Реджеп Тайип Эрдоган Tccb.gov.tr

Уточняется, что глава Венесуэлы принял приглашение турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и с официальным визитом направляется в Турцию.

Лидеры двух стран обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, обменяются мнениями по темам геополитики и ситуации в Южной Америке и в Азии.

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