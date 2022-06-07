Анкара, 7 июня, 2022, 17:16 — ИА Регнум. Визит венесуэльского президента Николаса Мадуро в Турцию состоится 7–8 июня, сообщает канцелярия президента Турции.

Tccb.gov.tr Николас Мадуро и Реджеп Тайип Эрдоган

Уточняется, что глава Венесуэлы принял приглашение турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и с официальным визитом направляется в Турцию.

Лидеры двух стран обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, обменяются мнениями по темам геополитики и ситуации в Южной Америке и в Азии.