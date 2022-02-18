Штат Нью-Йорк, США, 7 июня, 2022, 18:05 — ИА Регнум. Полиция Нью-Йорка объявила награду за информацию о мужчине, столкнувшем женщину на рельсы в метро Бронкса. Это последний инцидент в целой серии подобных преступлений, произошедших в крупном метрополитене США, сообщает 7 июня Reuters.

Метро Нью-Йорка

На видеозаписи инцидента, которой полиция поделилась в Twitter, можно видеть как некий мужчина подходит к женщине и резко бросает ее на рельсы.

Жертва нападения осталась жива, так как один из пассажиров успел помочь ей выбраться до появления поезда. Между тем женщина получила перелом ключицы и была госпитализирована.

Полиция заявила о готовности выплатить $3500 за информацию, которая поможет выйти на злоумышленника.

Напомним, в начале 2022 года губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул и мэр Эрик Адамс пообещали положить конец внезапной волне нападений в метро города, во время которых как правило бездомные люди выталкивали случайных пассажиров на рельсы.