Манчестер, Великобритания, , 17:11 — REGNUM Как сообщает издание The Daily Mail, руководство «Манчестер Сити» рассматривает возможность подписания 20-летнего полузащитника лондонского «Арсенала» и сборной Англии Букайо Сака, которого профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает в 65 миллионов евро.

Текущее соглашение Букайо Сака с «канонирами» рассчитано до 30 июня 2024 года. Воспитанник «Арсенала» также входит в сферу трансферных интересов мадридского «Реала».

В прошлом сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Букайо Сака принял участие в 38-ми матчах регулярного чемпионата, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами, семью результативными передачами и получил шесть желтых карточек.