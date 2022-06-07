Манчестер, Великобритания, 7 июня, 2022, 17:11 — ИА Регнум. Как сообщает издание The Daily Mail, руководство «Манчестер Сити» рассматривает возможность подписания 20-летнего полузащитника лондонского «Арсенала» и сборной Англии Букайо Сака, которого профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает в 65 миллионов евро.

«Манчестер Сити»

Текущее соглашение Букайо Сака с «канонирами» рассчитано до 30 июня 2024 года. Воспитанник «Арсенала» также входит в сферу трансферных интересов мадридского «Реала».

В прошлом сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Букайо Сака принял участие в 38-ми матчах регулярного чемпионата, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами, семью результативными передачами и получил шесть желтых карточек.