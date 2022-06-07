Херсон, Украина, 7 июня 2022, 17:08 — REGNUM Взрыв в одном из ресторанов Херсона является терактом, сообщает 7 июня агентство ТАСС со ссылкой на источник в военно-гражданской администрации Херсонской области.
По мнению источника, взрыв был не случайным, можно говорить о взрывном устройстве.
«Причиной сегодняшнего взрыва в кафе стал теракт. Предположительно, было заложено взрывное устройство. Цель провокации — запугать граждан и дестабилизировать обстановку в городе», — цитирует ТАСС слова источника.
Ранее представители военно-гражданской администрации региона рассматривали версии как бытового взрыва газа, так и вариант теракта.
Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня в Херсоне в ресторане «Ностальжи» произошел взрыв. На данный момент известно, что число пострадавших от взрыва составляет не менее четырёх человек.
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