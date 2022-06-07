Вашингтон, 7 июня, 2022, 17:05 — ИА Регнум. Новую многопользовательскую игру про франшизы Crash Bandicoot могут анонсировать в рамках онлайн-фестиваля Summer Game Fest. Об этом 7 июня сообщает портал Games Radar.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

По имеющейся информации, разработкой игры занимается студия Toys for Bob. «Это будет не только новый Crash Bandicoot, но и мультиплеерный Crash Bandicoot», — заявил известный в геймерском сообществе журналист Джез Корден, выступая в недавнем подкасте.

Он отметил, что не может раскрыть подробности, но намекнул, что проект представляет собой что-то вроде игры в жанре brawler (или Beat ’em up — «избей их всех») для четырёх игроков во вселенной Краша Бандикута. Корден подчеркнул, что речь точно не идёт о проекте Wumpa League, о котором в Сети уже много лет ходят различные слухи.

Напомним, трансляция Summer Game Fest 2022 состоится 9 июня 2022 года. В качестве издателя последней игры франшизы Crash Bandicoot 4: It’s About Time выступила компания Activision. После завершения сделки по слиянию Microsoft и Activision Blizzard к IT-гиганту и его игровому подразделению Xbox перейдут права на серию Crash Bandicoot.