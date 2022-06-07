Москва, , 16:58 — REGNUM В России необходимо упростить работу розничного сбыта отечественной продукции. Об этом 7 июня заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, выступая на международном форуме бизнеса и власти «Неделя российского ритейла 2022».

По его мнению, необходимо адаптировать под эту задачу всю товаропроводящую сеть. Речь, в частности, идет о торговле продуктами питаний на ярмарках и рынках, а также о поставках этой продукции в местные магазины.

«Надо «дожимать» затянувшуюся историю с ярмарками, рынками, фуд-траками. И мы будем это делать на своём уровне, чтобы снять все избыточные барьеры для доступа к потребителю продукции малых хозяйств и подворий. Точкой сбыта продукции селян в том числе должны стать оптовые продовольственные рынки, которые надо создавать вблизи крупных городов — они будут снабжать свежей продукцией и несетевые магазины, и общепит», — сказал Мантуров.

Глава Минпромторга также отметил, что ведомство начинает вести прикладную работу по созданию в России современных оптовых продовольственных рынков. Ожидается, что эта мера существенно сократит логистические издержки и цепочки посредников, а также упростит и ускорит товародвижение.

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