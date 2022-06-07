Ярославль, , 16:58 — REGNUM Ярославская область получит из федерального бюджета 515,9 миллионов рублей на развитие инженерной и транспортной инфраструктуры туристических кластеров. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на распоряжение правительства РФ.

Ярославль ИА REGNUM

Денежные средства будут выделяться в течение трех лет. При этом в 2022 году финансирования Ярославской области не предусмотрено, в 2023 году регион получит из федерального бюджета 64,5 миллиона. Основной объем бюджетных поступлений запланирован только на 2023 год — 451,3 миллиона рублей. Для сравнения, конкурент по «Золотому кольцу» Тверская область уже в этом году привлечет 436 миллионов рублей, а объем финансовой поддержки внутреннего туризма тверичей за три года составит 2,69 миллиарда рублей.

Всего дополнительные средства на софинансирование проектов инженерной и транспортной инфраструктуры получат 16 российских регионов. Общий объем финансирования туристической инфраструктуры на три года — 24,2 миллиарда рублей, в том числе 3,2 миллиарда рублей в 2022 году. Субсидии будут предоставляться в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства»