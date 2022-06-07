Тюмень, 7 июня, 2022, 16:56 — ИА Регнум. В Тюмени направлено в суд уголовное дело о занятии 63-летним местным жителем высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Цитата из х/ф «Джентльмены удачи» реж Александр Серый. 1971. СССР Авторитет

По версии следствия, с 2010 года обвиняемый был наделён криминальным статусом «положенец» и занял руководящее место в преступной иерархии на территории Тюмени и Тюменского района. В июле 2020 года он создал преступное сообщество, членами которого совершено более 10 вымогательств в отношении местных жителей. Деятельность сообщества пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

Кроме того, гражданин придерживался и продвигал криминальные идеи и традиции, а также негласно выполнял функции по управлению преступной деятельностью лиц, входящих в криминальную среду, и контролю за сбором и расходованием денежных средств, в том числе собранных незаконным путём. Гражданин обвиняется по ст. 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»).