Брюссель, , 16:57 — REGNUM Американской компании Apple к 2024 году придется изменить разъем для зарядки у смартфонов iPhone, которые продаются в Европе, так как Евросоюз договорился о введении единого стандарта USB-разъемов для электронных устройств. Об этом 7 июня сообщает Reuters.

iPhone 7

Новая мера призвана облегчить жизнь европейским потребителям и сэкономить их средства, заявили в Европейской комиссии.

Принятое решение стало долгожданным, но резким вмешательством Еврокомиссии в процесс производства продукции. Компания Apple, чьи смартфоны iPhone оснащены фирменным зарядным портом Lightning, давно выступала против инициативы, утверждая, что введение стандарта помешает инновациям и увеличит количество электронных отходов, так как все зарядные устройства, не имеющие USB, придется выбросить.

Новое законодательство вступит в силу в 2024 году. Помимо телефонов, требование будет распространяться на камеры, наушники, портативные колонки, игровые приставки и другие гаджеты.

Читайте ранее в этом сюжете: Новый закон ЕС о зарядках с USB-разъемом положит конец эре тонких iPhone