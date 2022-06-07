Москва, , 16:49 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на признание художника-постановщика анимационного фильма автором аудиовизуального произведения, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июня.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Дополняется перечень авторов аудиовизуального произведения, предусмотренный пунктом 2 статьи 1263 Гражданского кодекса РФ, включив в него художника-постановщика анимационного фильма.

Предлагаемое законопроектом отнесение художника-постановщика анимационного фильма к авторам аудиовизуального произведения повысит статус художников-аниматоров, существенно улучшит их положение, а также будет стимулировать такую категорию лиц на создание новых произведений, отмечают в Госдуме.

Так, мера автоматически наделит его дополнительным имущественным правом на получение вознаграждения за свободное воспроизведение аудиовизуальных произведений в личных целях, предусмотренным статьей 1245 ГК (сбор, распределение и выплата указанного вознаграждения осуществляется аккредитованной организацией по коллективному управлению авторскими и смежными правами).

Мера также наделит художника-постановщика анимационного фильма личными неимущественными правами на аудиовизуальное произведение (правом авторства, правом автора на имя, правом на неприкосновенность аудиовизуального произведения, правом на его обнародование, правом на отзыв), а также правом на защиту аудиовизуального произведения от искажений.

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