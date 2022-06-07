Санкт-Петербург, , 16:57 — REGNUM Почти половина петербуржцев вынуждены летом по две недели обходиться без горячей воды из-за испытаний теплосетей, сообщил 7 июня глава комитета по энергетике и инженерному обеспечению Станислав Протасов на заседании городского правительства.

Эдуард Мане. Женщина с тазом 1879

По его словам, на пять-десять дней без горячей воды остаются 26% горожан. И 31% жителей Петербурга могут рассчитывать на сравнительно короткий период охлаждения — в один-четыре дня.

«43% домов все еще отключаются во время испытания теплосетей на срок от 11 до 14 дней», — подытожил Протасов.

Добавим, что минувший отопительный сезон в Петербурге стал вторым по продолжительности за всю историю наблюдений — он длился 245 дней (больше длился только сезон 2019–2020 годов.-при. ред.).

За 2021 год в Петербурге заменено 267 км сетей, что позволило значительно снизить количество одновременного отключения зданий. В этом году планируется заменить 280 км сетей, а всего — построить, реконструировать и капитально отремонтировать свыше 1350 км инженерных сетей

Количество аварийных ситуаций снижается, в том числе в центральных районах, где самая высокая степень износа.

В настоящее время идет подготовка к новому отопительному сезону. В апреле уже начались температурные испытания сетей.

Губернатор Александр Беглов поставил задачу к 1 сентября выполнить в полном объеме все запланированные регламентные мероприятия по подготовке к новому отопительному сезону. До 1 октября необходимо провести противоаварийные тренировки на инженерных сетях. К этому же сроку должна быть завершена подготовка к новому сезону всех снегоплавильных пунктов.

Напомним, что до 10 июня в Петербурге запланированы гидравлические испытания теплосети сразу в десяти районах города.

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