Киев, , 16:50 — REGNUM Киев согласен вести переговоры с Москвой на высшем уровне, пишет 7 июня Financial Times.

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Согласно тексту газеты, украинский президент Владимир Зеленский выразил готовность и открытость к мирным переговорам напрямую с российским президентом Владимиром Путиным.

Это заявление украинского лидера было сделано в контексте вопроса спецоперации, которую российские военные проводят на Украине. Поэтому Зеленский также сказал, что «победа [над Россией] должна быть достигнута на поле боя».

Кроме того, украинский лидер уделил внимание роли западных стран, от которых Киеву нужна военная поддержка, ведь теперешнее положение дел Украину не устраивает («это не вариант»).

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