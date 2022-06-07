Бишкек, 7 июня, 2022, 16:45 — ИА Регнум. В 2022 году среднегодовой курс доллара США по отношению к национальной валюте Киргизии составит 85,7 сома за $1. Такие прогнозы дают аналитики Евразийского банка развития.

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К 2023 году курс американской валюты в Киргизии вырастет почти на 7,5% — до 92,1 сома за $1, а к 2024 году доллар в республике подорожает ещё на 6,1% — до 97,7 сома за $1.

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Эксперты ЕАБР отмечают, что пока киргизским властям удаётся сдерживать курс доллара США за счёт интервенций Нацбанка на внутреннем валютном рынке и укрепления курса российского рубля.

«Снижению спроса на наличные доллары в республике также способствовала временная мера, предусматривающая выдачу трансфертов через системы денежных переводов только в валюте страны-отправителя или в сомах», — говорится в докладе.

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