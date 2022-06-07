Вашингтон, , 16:43 — REGNUM Некоторые геймеры уверены в том, что Фил Спенсер послал им «секретное сообщение» через статусы в сервисе Xbox Live. Об этом 7 июня сообщил портал Kotaku.

Исполнительный вице-президент компании Xbox Фил Спенсер Скриншот с YouTube

Пользователи платформы обратили внимание на информацию в учётной записи Спенсера, которая говорит о том, что глава Xbox недавно играл в классическую игру Banjo-Kazooie, релиз которой состоялся на консоли Nintendo 64. Некоторые специализированные сайты отметили, что Спенсер провёл в игре около 37 минут и заработал одно достижение.

Поклонники Banjo-Kazooie предположили, что на Xbox может выйти ремейк Banjo-Redooie или что компания всё-таки выпустит мифическую Banjo-Threeie, о которой упоминалось в финале Banjo-Tooie. Пользователи форума ResetEra заявили, что руководитель игрового подразделения Microsoft не делал бы что-то просто так, и что геймерам стоит ожидать большого анонса.

Напомним, оригинальная игра Banjo-Kazooie вышла в 1998 году на Nintendo 64, её разработкой занималась известная британская студия Rare. Релиз последней игры франшизы Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts состоялся 11 ноября 2008 года на Xbox 360.

Читайте ранее в этом сюжете: Руководитель Xbox обратился к геймерам с речью