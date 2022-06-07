7 июня 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление заместителя украинского министра образования Андрея Витренко о том, что на Украине из школьной программы уберут роман Льва Толстого «Война и мир», а также другие произведения, воспевающие русские войска.

Мирослава Романенко, , 19:20 — REGNUM На Украине из школьной программы уберут роман Льва Толстого «Война и мир», а также другие произведения, воспевающие русские войска. Об этом в эфире канала «Украина 24» заявил заместитель министра образования Украины Андрей Витренко.

Образование Иван Шилов © ИА REGNUM

В ложе Цитата к/ф Война и мир. реж.Сергей Бондарчук. 1965.СССР

Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«Тем временем плавно убирается из реальности роман «Украина — не Россия», — с сарказмом отреагировал Maxim K.

«Интересно, русские войска воспевать не будут, а какие будут? Гитлеровские?» — недоумевает Сергей.

«Тарас Бульба так-то тоже про воспевание чести и достоинства воина армии России. Что там вообще у украинцев-то остаётся, кроме Бандеры?» — спросила Лена Б.

«Селюки во всей своей красе — ни убавить, ни прибавить. Пусть ещё все советские военные фильмы запретят для полноты картины!» — добавил Николай С.

«Надо же им пока чем-то заниматься, вот по привычке ерундой, например…» — пишет Михаил В.

«Жалкие попытки медийных вбросов перед неминуемым концом», — прокомментировала Viktorya.

«Такое ощущение, что перед неизбежным киевская хунта старается как можно больше нагадить, понимая, что всё равно финал предсказуем и неизбежен. По принципу «после нас хоть потоп», — добавил Александр Г.

«Они всё равно столько текста не осилят», — смеется Elena G.

«Украина, ты сошла с ума… Совсем…» — написала Надежда.

«Надеюсь, все их последние законы не надолго», — отметила Ледия.

«Удивительно, что оно ещё было в школьной программе до сих пор», — добавила Nolena.

«Понятно, сейчас на Украине это самая актуальная проблема, судя по всему», — с сарказмом отметила Зухра.

«Правильно. Когда кулак летит к носу — надо зажмуриться и он исчезнет», — проиллюстрировал заявление чиновника «товарищ Сухов».

«Киевлянина Булгакова уже исключили за любовь к русскому офицерству?» — поинтересовалась Anna R.

«А тем временем русские войска убирают из географии Украину», — написал Виктор В.

«Зря они это, скоро РФ уберёт Украину», — добавила Любовь.

«Скоро по учебникам России будут учить», — пишет Дмитрий А.

«О как боятся! Даже Толстой с того света им страшен!» — комментирует Таtka.

«Они реально планируют УСПЕТЬ ЭТО СДЕЛАТЬ?» — поинтересовался Константин С.

«Нетронутым кусочком Украины останется скорее всего клочок земли в районе Киева. Америке они уже будут не нужны, поэтому не нужно торопиться выслуживаться перед хозяином Джо, а то так можно совсем идиотами остаться», — с сарказмом написала Рина.

«Да вообще зачем школа? До третьего класса и хватит… Далее половина, как паспорт получит, — на клубнику в Польшу, вторая половина — в окоп… Обалдеть у них курс развития», — отреагировал «Обыватель».

«А вот [Тараса] Шевченко будут удалять? Он ведь даже служил в русской армии…» — задалась вопросом Елена Е.

Памятник Тарасу Шевченко в Севастополе ru.wikipedia.org

«Ну да. Похоже, чтобы победить окончательно Россию, украинцам достаточно закрыть глаза», — смеется Lena.

«Правильно, раб не должен быть образованным. Европе нужны послушные рабы», — пишет Mama Mia.

«Да им и в принципе не надо учиться. Так-то в физике, химии и математике полно законов и теорем, открытых и сформулированных русскими учёными. Их тоже будут удалять из школьной программы? Зачем учиться, чтобы в Польше окурки собирать?» — спросил TES.

«Очень неестественно звучит название этой конторы — «министерство образования». Какого образования? Которого уже нет?» — подытожил «Кое Кто».