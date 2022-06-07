Москва, 7 июня, 2022, 16:41 — ИА Регнум. Объём международных резервов России по состоянию на 1 июня составил $587,423 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Иван Шилов ИА REGNUM Золото

На 1 мая международные резервы страны составляли $593,052 млрд. Таким образом, за месяц их объём сократился на $5,629 млрд, или на 0,95%.

Банк России приводит данные только об общем объёме резервов. Обновлённых сведений об их структуре регулятор не публикует с начала февраля 2022 года.