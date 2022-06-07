Москва, , 16:40 — REGNUM Российские бренды следует активнее продвигать и популяризировать при помощи рекламы. Об этом 7 июня заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, выступая на международном форуме бизнеса и власти «Неделя российского ритейла 2022».

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, на данном этапе уже предпринимаются шаги в этом направлении. В частности, удалось обеспечить возможность субсидирования рекламы российских брендов на центральных телеканалах.

«Пока удалось привлечь 500 млн рублей бюджетного финансирования — это пробный шар, и мы будем стремиться увеличить объём», — сказал Мантуров.

По его мнению, в России есть достаточное количество отечественных брендов и на данном этапе, помимо рекламы, следует обеспечить их присутствие в крупных торговых центрах.

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