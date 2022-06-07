Курган, 7 июня, 2022, 16:40 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 7 июня с коронавирусной инфекцией госпитализированы 17 человек, выписаны по выздоровлению 19 курганцев. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего за сутки выявлено 19 заражённых коронавирусом курганцев. Это на одного человека больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 7 июня выявлено 104 723 случая заражения коронавирусом, выздоровели 102 767 человек, скончались 1436 пациентов (ни одного человека за сутки).