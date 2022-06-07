Москва, 7 июня, 2022, 16:39 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о критериях определения исторической и культурной значимости объектов культурного наследия, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Устанавливается, что сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия осуществляются в том числе в рамках соответствующих государственных программ Российской Федерации, государственных программ субъектов РФ, муниципальных программ, предусмотренных бюджетным законодательством.

Включению в приоритетном порядке в эти программы полежат объекты культурного наследия, отвечающие одному или нескольким из следующих критериев: относящиеся к особо ценным объектам культурного наследия народов России; входящие в состав объектов, включенных в Список всемирного наследия; расположенные в границах территорий историко-культурных заповедников; относящиеся к памятникам деревянного зодчества; играющие существенную роль в формировании силуэта застройки населенного пункта или в формировании застройки красной линии улицы либо являющиеся градостроительным акцентом; являющиеся ансамблями, представляющими самостоятельную историко-культурную ценность, или входящие в состав таких ансамблей.

Кроме того, приоритет имеют объекты, относящиеся к объектам культурного наследия, находящимся в неудовлетворительном или в аварийном состоянии, а также объекты, которые могут быть включены в государственную программу Российской Федерации в соответствии с поручением президента РФ или правительства РФ.

При разработке государственных программ Российской Федерации правительство может устанавливать дополнительные критерии для включения объектов культурного наследия в такие программы в приоритетном порядке. Так же могут действовать и региональные и местные власти при разработке своих программ.

Читайте также:В России появится федеральный реестр этнокультурного достояния