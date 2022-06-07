Санкт-Петербург, 7 июня, 2022, 16:36 — ИА Регнум. Один и тот же человек сможет избираться на пост губернатора Санкт-Петербурга неограниченное количество раз. Кроме того, глава исполнительной власти Северной столицы получит возможность снимать с должности глав муниципалитетов и администраций муниципальных образований.

Дарья Драй ИА REGNUM 6 Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Соответствующие изменения в Устав Санкт-Петербурга приняло 7 июня городское Законодательное собрание по инициативе губернатора Александра Беглова. Тем самым Устав приводится в соответствие с федеральным законодательством.

«В частности, из текста Устава убрали положение, которым губернатору запрещалось избираться более двух сроков подряд, — сообщает издание «ЗАКС. РУ» — <…> Отправить муниципальное руководство в отставку губернатор сможет в случае, если глава за месяц не исправит причину, по которой ему объявили выговор или сделали предупреждение».

Споры среди парламентариев вызвало предполагаемое предоставление губернатору права неоднократно вносить кандидатуры вице-губернаторов в Заксобрание и изменять сферу деятельности согласованных Заксобранием вице-губернаторов. Таких требований нет в федеральном законе, обратили внимание оппозиционные депутаты.

Тем не менее, голосами 33 депутатов законопроект об изменениях в устав был одобрен.