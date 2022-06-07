Рим, 7 июня, 2022, 16:36 — ИА Регнум. Заявление зампредседателя СБ РФ Дмитрия Медведева о том, что он ненавидит врагов России, «очень серьёзным и опасным» назвал министр иностранных дел Луиджи Ди Майо, сообщает 7 июня ANSA.

Pietro Piupparco Луиджи Ди Майо

Луиджи Ди Майо «Заявления Медведева очень серьёзны и опасны. Это неприемлемые слова, которые нас сильно беспокоят ещё и потому, что они исходят от заместителя председателя Совета безопасности России».

Глава итальянской дипломатии заявил, что воспринимает это как отсутствие стремления к диалогу, а также «к прекращению огня», к попытке «восстановить мир». По его мнению, эти слова недвусмысленно выражают «угрозу в адрес тех, кто настойчиво стремится к миру».

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