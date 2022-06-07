Бишкек, 7 июня, 2022, 16:35 — ИА Регнум. Киргизия должна научиться нивелировать негативные последствия от миграции и усилить позитивный эффект. Об этом заявил премьер-министр Акылбек Жапаров, выступая на форуме «Миграция и развитие: перспективы и новые возможности».

Киргизы

Высокопоставленный чиновник отметил, что по информации Всемирного банка, приток денежных переводов в страны с низким и средним уровнем доходов превышает совокупный объем прямых иностранных инвестиций и размер официальной помощи развитию.

Читайте также: Каждый шестой гражданин Киргизии работает в России

По его словам, эти деньги идут не только на поддержание экономической жизни семей киргизстанцев, работающих за рубежом — мигранты и их родственники учатся вкладывать заработанные деньги в бизнес-проекты.

«Что еще более важно, мигранты становятся проводниками инноваций и новых технологий между странами. Таким образом, миграция — это один из важнейших факторов развития», — подытожил глава правительства Киргизии.

Читайте также: Большинство молодых граждан Киргизии станут трудовыми мигрантами