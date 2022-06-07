Санкт-Петербург, 7 июня, 2022, 16:38 — ИА Регнум. На Санкт-Петербург надвигается гроза, непогоду ожидают в среду, 8 июня, предупреждает в своём штормовом предупреждении 7 июня ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Борис Кустодиев. Гроза. 1919

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ночью 8 июня в Петербурге будет без осадков, днем в этот день пройдут кратковременные дожди, а вечером местами ожидается гроза.

«Ветер ночью переменный слабый, днем южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +10…+12 градусов, днем +21…+23 градуса. Атмосферное давление будет понижаться», — говорится в сообщении.

В четверг, 9 июня, ночью также ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, грозы, днем без существенных осадков. Ветер ночью южный, юго-западный слабый, днем юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +20…+22 градуса. Атмосферное давление будет мало меняться.