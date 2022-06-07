Бишкек, 7 июня, 2022, 16:32 — ИА Регнум. За первые пять месяцев 2022 года в Киргизии произошло 823 пожара. В сравнении с аналогичным периодом 2021 года количество возгораний сократилось почти на 39,2% или на 530 случаев. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций.

Пожар

В результате пожаров в текущем году погибли 16 жителей республики и получили ожоги различной степени тяжести ещё 11 человек.

Таким образом, смертность на пожарах за последний год снизились на треть или на 8 человек, а количество пострадавших — почти на две трети или на 20 человек.

Материальный ущерб от пожаров в нынешнем году уже составил 227 млн сомов (175 млн рублей), что на 129 млн сомов (100 млн рублей) или на 36,2% меньше, чем в январе–мае прошлого года.

Почти в половине случаев пожары возникали из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования, каждое шестое возгорание — по причине неосторожного обращения с огнём, каждое седьмое — из-за нарушения правил эксплуатации печи.

Реже всего причиной пожара становились игры детей с огнём — лишь в 3,4% случаев, то есть каждое тридцатое возгорание.