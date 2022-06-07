Хельсинки, 7 июня, 2022, 17:05 — ИА Регнум. Экспорт товаров из Финляндии в Россию в апреле 2022 года упал более чем на 58%, а импорт из России незначительно увеличился по стоимости, сообщает 7 июня таможня Финляндии.

Popadius Таможня

По данным предварительной статистики внешней торговли таможенными товарами, стоимость финского экспорта в Россию в апреле 2022 года снизилась на 58% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Экспорт оценивается в 144,3 млн евро.

«Стоимость импорта товаров из России увеличилась на 3% и составила чуть более 0,5 млрд евро. По сравнению с мартом этого года стоимость экспорта упала на 22%, а импорта — на 47%», — уточнили в ведомстве.

В апреле наибольшее снижение финского экспорта в РФ произошло в категории машин и механических устройств и их частей, электрооборудования и запчастей к нему, в отношении которых Евросоюз ввел антироссийские санкции.

«Экспорт зафиксировал снижение практически по всем другим категориям товаров, за исключением экспорта медного камня, который увеличился на 16% по сравнению с прошлым годом. В апреле на медный камень приходилось 57% экспорта Финляндии в Россию», — пояснили в таможне.

Что касается импорта, то значительное снижение из-за санкций и контрсанкций наблюдается в категории сырой нефти и необработанной древесины, пиломатериалов и дров. При этом значительный рост импорта наблюдается в никеле и никелевых изделиях, стоимость которых выросла на 53,2 млн евро, или 72%, по сравнению с прошлым годом.

«В апреле импорт из России сократился почти вдвое по сравнению с мартом, — прокомментировал глава департамента статистики Олли-Пекка Пенттиля. — В мае импорт из России продолжал сокращаться, например, сырая нефть из России вообще не импортировалась».