Волгоград, 7 июня, 2022, 17:00 — ИА Регнум. Ордена Мужества передали 7 июня в триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» в Волгограде семьям погибших в ходе спецоперации на Украине военнослужащих.

Никита Третьяков Орден Мужества

К государственным наградам посмертно были представлены старший лейтенант Евгений Зеленьков, рядовой Александр Епифанов, прапорщик Михаил Селиванов, младший сержант Михаил Шабаев, прапорщик Константин Ваганов, лейтенант Максим Сафронов и старший лейтенант Руслан Маликов.

В церемонии передачи орденов приняли участие заместитель губернатора Волгоградской области Олег Николаев, полковник в отставке Александр Струков и военный комиссар региона Андрей Летунов, сообщают «Новости Волгограда».