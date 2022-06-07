Москва, 7 июня, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Отечественные бренды должны получить преференции на российском рынке. Об этом 7 июня заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, выступая на международном форуме бизнеса и власти «Неделя российского ритейла 2022».

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

Глава Минпромторга отметил, что в конце ХХ века российский бизнес был не способен конкурировать с международными корпорациями, обладавшими колоссальными ресурсами и компетенциями. Именно по этой причине иностранные бренды заняли на отечественном рынке доминирующие позиции. Однако сейчас у России появился шанс изменить ситуацию в свою пользу.

«Это не значит, что мы будем «выдавливать» из страны зарубежные бренды. Более того, к нам сейчас стучатся турецкие, китайские, индийские, бразильские, иранские партнеры, и для них наш рынок тоже открыт. Однако российские бренды должны наконец получить существенные преференции, через таможенно-тарифное и налоговое регулирование, приоритетный доступ к торговым площадям высокой проходимости и при отображении на маркетплейсах», — сказал Мантуров.